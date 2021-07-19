В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости

Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад. Об этом сообщает ТАСС."Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад", — сказал Федор Лисицын.Специалист отметил, что в Москве также на протяжении нескольких дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом.Ранее "Рамблер" сообщал, что Мурашко рассказал о случаях заболевания после вакцины.