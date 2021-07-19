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В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19

Анна Арсеньева
2 часа назад
Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад. Об этом сообщает ТАСС.
В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад", — сказал Федор Лисицын.
Специалист отметил, что в Москве также на протяжении нескольких дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом.
Коронавирус,Федор Лисицын,
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