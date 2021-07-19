В России начали исследования новой вакцины

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины. В исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина нацелена на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, которые наименее подвержены мутациям. В конце июня были проведены ее доклинические исследования.