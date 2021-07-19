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В России начались исследования новой вакцины от коронавируса

Анна Арсеньева
45 минут назад
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) 19 июля начало проводить первые клинические исследования своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
В России начали исследования новой вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказали в пресс-службе ведомства, речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины. В исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Вакцина нацелена на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, которые наименее подвержены мутациям. В конце июня были проведены ее доклинические исследования.
На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Коронавирус,Федеральное медико-биологическое агентство,
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