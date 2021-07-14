Хроники: врач рассказал об импотенции после COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.Врач рассказал об импотенции после COVID-19depositphotos.comВрач-реаниматолог Сергей Царенко рассказал, что переболевшие коронавирусом могут долгое время страдать от импотенции, в том числе моральной.Читать новость полностьюМурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодыхРИА НовостиМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за новых штаммов коронавируса стали тяжелее болеть молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.Читать новость полностьюНазван способ восстановить волосы и ногти после COVID-19depositphotos.comВыпадение волос и ослабление ногтевых пластин - одни из частых последствий COVID-19. Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, как быстро их восстановить.Читать новость полностьюМясников назвал ошибку при диагностике последствий коронавирусаdepositphotos.comВрач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что медики не всегда правы, когда объясняют недомогание пациентов последствиями заражения COVID-19. По его мнению, "то, что приписывают ковиду — в 90 процентах случаев психосоматика".Читать новость полностьюКузнецова назвала условие для вакцинации детей от COVIDdepositphotos.comДетский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что вакцинация детей от коронавируса будет проводиться только с согласия их родителей. При этом она назвала обсуждение этого вопроса преждевременным.Читать новость полностью