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Хроники коронавируса: главные новости за 14 июля

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: врач рассказал об импотенции после COVID-19
Фото: РамблерРамблер

Врач рассказал об импотенции после COVID-19

Врач-реаниматолог Сергей Царенко рассказал, что переболевшие коронавирусом могут долгое время страдать от импотенции, в том числе моральной.

Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодых

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за новых штаммов коронавируса стали тяжелее болеть молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Назван способ восстановить волосы и ногти после COVID-19

Выпадение волос и ослабление ногтевых пластин - одни из частых последствий COVID-19. Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, как быстро их восстановить.

Мясников назвал ошибку при диагностике последствий коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что медики не всегда правы, когда объясняют недомогание пациентов последствиями заражения COVID-19. По его мнению, "то, что приписывают ковиду — в 90 процентах случаев психосоматика".

Кузнецова назвала условие для вакцинации детей от COVID

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что вакцинация детей от коронавируса будет проводиться только с согласия их родителей. При этом она назвала обсуждение этого вопроса преждевременным.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Александр Мясников,Татьяна Егорова,Анна Кузнецова,РИА Новости,
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