Врач рассказал об импотенции после COVID-19

Врач-реаниматолог Сергей Царенко рассказал, что переболевшие коронавирусом могут долгое время страдать от импотенции, в том числе моральной. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам медика, такие последствия называют астенизацией. Часто у людей наблюдается усталость и упадок сил. Эти симптомы характерны даже для тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. После COVID-19 легкие поражены рубцами и не всегда могут восстановиться.
Кроме того, среди последствий коронавируса - аутоиммунные заболевания. Например, красная волчанка. Болезнь поражает легкие, почки, мозг и сосуды. У детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром. Для него характерно накопление жидкости в легких и животе, а также опухание суставов.