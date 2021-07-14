Врач рассказал об импотенции после COVID-19

Врач-реаниматолог Сергей Царенко рассказал, что переболевшие коронавирусом могут долгое время страдать от импотенции, в том числе моральной. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам медика, такие последствия называют астенизацией. Часто у людей наблюдается усталость и упадок сил. Эти симптомы характерны даже для тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. После COVID-19 легкие поражены рубцами и не всегда могут восстановиться.