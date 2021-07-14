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Врач рассказал об импотенции после COVID-19

Анна Арсеньева
1 час назад
Врач-реаниматолог Сергей Царенко рассказал, что переболевшие коронавирусом могут долгое время страдать от импотенции, в том числе моральной. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Врач рассказал об импотенции после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, такие последствия называют астенизацией. Часто у людей наблюдается усталость и упадок сил. Эти симптомы характерны даже для тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. После COVID-19 легкие поражены рубцами и не всегда могут восстановиться.
Кроме того, среди последствий коронавируса - аутоиммунные заболевания. Например, красная волчанка. Болезнь поражает легкие, почки, мозг и сосуды. У детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром. Для него характерно накопление жидкости в легких и животе, а также опухание суставов.
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