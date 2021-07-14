Мясников назвал ошибку при диагностике последствий COVID

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибке врачей при диагностике последствий коронавируса. Об этом он сообщил в шоу "Полный контакт".

По словам Мясникова, медики не всегда правы, когда объясняют недомогание пациентов последствиями заражения COVID-19. Он считает, что "то, что приписывают ковиду — в 90 процентах случаев психосоматика".

Врач высказался против того, чтобы искать причины проблем только в перенесенном коронавирусе. При этом он не отрицает существование "ковидного хвоста".

"Раньше я говорил: хороший врач никогда не будет списывать плохое самочувствие своего пациента на возраст и на погоду",

— сказал Мясников, отметив, что теперь к этому списку добавил коронавирус.

Он призвал врачей сначала выяснить, нет ли у пациента каких-либо других заболеваний: