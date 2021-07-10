Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 10 июля

Мария Грибова
57 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: препарат от COVID-19 оказался бесполезным
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Вакцина в их понимании — ядовитая субстанция"

В последняя время тема вакцинации затрагивается в каждом диалоге. Одни выступают за нее, другие — резко против. Невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд на своей странице в Facebook высказался об антипрививочниках.

Что будет спустя полгода после заражения COVID-19

Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний объяснили, какие симптомы коронавируса проявляются в течение полугода после заражения.

Популярный препарат от COVID-19 оказался бесполезным

Одним из самых популярных препаратов в борьбе с коронавирусом долгое время считался азитромицин. Но накануне выяснилось, что это лекарство абсолютно бесполезно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

Мясников объяснил множество антипрививочников

Доктор считает, что количество противников вакцинации довольно закономерно. Все дело в том, по словам Мясникова, что долгое время в стране поощрялось отрицание прививок, в том числе в СМИ.
Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители