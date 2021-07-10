Хроники: препарат от COVID-19 оказался бесполезным

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В последняя время тема вакцинации затрагивается в каждом диалоге. Одни выступают за нее, другие — резко против. Невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд на своей странице в Facebook высказался об антипрививочниках.

Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний объяснили, какие симптомы коронавируса проявляются в течение полугода после заражения.

Одним из самых популярных препаратов в борьбе с коронавирусом долгое время считался азитромицин. Но накануне выяснилось, что это лекарство абсолютно бесполезно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).