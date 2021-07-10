Популярный препарат от COVID-19 оказался бесполезным

Одним из самых популярных препаратов в борьбе с коронавирусом долгое время считался азитромицин. Но накануне выяснилось, что это лекарство абсолютно бесполезно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.