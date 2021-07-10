Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Популярный препарат от COVID-19 оказался бесполезным

Катерина Саломе
1 час назад
Одним из самых популярных препаратов в борьбе с коронавирусом долгое время считался азитромицин. Но накануне выяснилось, что это лекарство абсолютно бесполезно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).
Популярный препарат от COVID-19 оказался бесполезным
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Попова назвала самую уязвимую к COVID-19 группу людей.
Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители