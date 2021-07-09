Попова назвала самую уязвимую к COVID-19 группу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что самая уязвимая группа населения для коронавируса – от 18 до 49 лет. Об этом она сообщила телеканалу "Россия 24".
"Этот набор инструментов (борьбы с распространением коронавируса) сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов", - сказала Попова.
Эти люди, по ее словам, чаще ездят в общественном транспорте на работу и встречаются вне рабочее время. При этом "почти половина всех заражающихся сегодня заражаются в кругу семьи или друзей".
Кроме того, глава ведомства рассказала, что сейчас в России нет штамма коронавируса "эпсилон":
"...каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране".
Анна Попова также сообщила, что вакцина защищает человека на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска:
"Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях".