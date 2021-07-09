Врач раскрыл особенности ревакцинации

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал про особенности повторной вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По словам специалиста, все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию.

"Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее",

— рассказал эксперт.

Инфекция мутирует, и медики сейчас не могут ответить, как хорошо имеющие антитела люди защищены от новых штаммов коронавируса.

"Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины",