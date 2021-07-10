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Какие симптомы коронавируса проявляются в течение полугода после заражения

Катерина Саломе
1 час назад
Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний объяснили, какие симптомы коронавируса проявляются в течение полугода после заражения. Об этом сообщает ТАСС.
Что будет спустя полгода после заражения COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты рассказали, что симптомы могут проявляться продолжительное время. При этом специалисты подчеркнули, что это совсем не зависит от того, насколько легко или тяжело протекала сама болезнь.
«Исследование показало, что кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, значительный ущерб получают и другие органы»,
— высказался один из авторов исследования Барнаби Янг.
Эксперт подчеркнул, что у некоторых пациентов возникали проблемы с сосудами. Он также отметил, что ученые пока не нашли объяснения тому, что наименее всего так называемому постковидному синдрому подвержены этнические китайцы старше 65 лет.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что популярный препарат от COVID-19 оказался бесполезным.
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