Что будет спустя полгода после заражения COVID-19

Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний объяснили, какие симптомы коронавируса проявляются в течение полугода после заражения. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты рассказали, что симптомы могут проявляться продолжительное время. При этом специалисты подчеркнули, что это совсем не зависит от того, насколько легко или тяжело протекала сама болезнь.

«Исследование показало, что кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, значительный ущерб получают и другие органы»,

— высказался один из авторов исследования Барнаби Янг.