"Вакцина в их понимании — ядовитая субстанция"

В последняя время тема вакцинации затрагивается в каждом диалоге. Одни выступают за нее, другие — резко против. Невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд на своей странице в Facebook высказался об антипрививочниках. "Рамблер" делится мнением медика.

По словам врача, ему звонит огромное количество людей, чтобы спросить про вакцинацию:

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"Все начинают приводить безумные, параноидальные и фантастические аргументы, сыпать мифами и отсутствием доказательности. Каждый звонок содержит одно и то же кодовое слово - вакцина! Вакцина в их понимании - квинтэссенция зла! Придуманная специально для уничтожения населения ядовитая субстанция без доказательств эффективности и безопасности".

При этом, как написал Павел Бранд, практически те же люди звонили ему в первую и вторые волны и скупали в аптеках лекарства, которые, по слухам, помогают от коронавируса.

"Те же самые люди, которые сейчас боятся вакцины, еще год назад скупали в аптеках нахрен ненужные им препараты и жрали их пачками с профилактическими целями, не обращая никакого внимания на побочные эффекты и на мнение вменяемых врачей, которые изо всех сил пытались остановить эту вакханалию и объясняли, что все эти препараты никак не действуют на коронавирус. Точно также сегодня эти же врачи пытаются донести необходимость вакцинации, но их никто не слушает".

По мнению медика, нужно было не называть "Спутник" вакциной, сделать ее платной и создать иллюзию дефицита. Тогда бы 90 процентов россиян уже привились, несмотря ни на какие побочные эффекты: