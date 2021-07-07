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Хроники коронавируса: главные новости за 7 июля

Анна Арсеньева
44 минуты назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: найден новый способ борьбы с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ВОЗ заявили о победе новых штаммов над вакцинами

Новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Вирусологи нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Вирусологи Университета штата Канзас обнаружили, что лечение ингибитором вирусной протеазы снижает вирусную нагрузку на организм и увеличивает вероятность выживаемости.

Безопасность "Спутника V" подтвердили ученые

В журнале Nature была опубликована статья, в которой ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины "Спутник V".

Врач: индийский штамм чаще поражает молодых

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что индийский штамм коронавируса в первую очередь поражает молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В Крыму ужесточат ограничения по коронавирусу

В Крыму планируют ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости и нарушением действующих запретов. Об этом глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеноковская.
Коронавирус,Александр Горелов,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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