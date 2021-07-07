Хроники: найден новый способ борьбы с COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Вирусологи Университета штата Канзас обнаружили, что лечение ингибитором вирусной протеазы снижает вирусную нагрузку на организм и увеличивает вероятность выживаемости.

В журнале Nature была опубликована статья, в которой ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины "Спутник V".

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что индийский штамм коронавируса в первую очередь поражает молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.