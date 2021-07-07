Хроники: найден новый способ борьбы с COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.В ВОЗ заявили о победе новых штаммов над вакцинамиgloballookpress.comНовые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.Читать новость полностьюВирусологи нашли новый способ борьбы с коронавирусомdepositphotos.comВирусологи Университета штата Канзас обнаружили, что лечение ингибитором вирусной протеазы снижает вирусную нагрузку на организм и увеличивает вероятность выживаемости.Читать новость полностьюБезопасность "Спутника V" подтвердили ученыеdepositphotos.comВ журнале Nature была опубликована статья, в которой ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины "Спутник V".Читать новость полностьюВрач: индийский штамм чаще поражает молодыхdepositphotos.comЗамдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что индийский штамм коронавируса в первую очередь поражает молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.Читать новость полностьюВ Крыму ужесточат ограничения по коронавирусуdepositphotos.comВ Крыму планируют ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости и нарушением действующих запретов. Об этом глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеноковская.Читать новость полностью