Безопасность "Спутника V" подтвердили ученые

В журнале Nature была опубликована статья, в которой ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины "Спутник V".

Автор текста отмечает, что это — вакцина против аденовируса. При этом, в "Спутнике V" использованы аденовирусы, отличные от тех, что есть в AstraZeneca и Johnson & Johnson

Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш, у аденовирусов есть разные методы введения генетического материала в клетку-хозяина.

В статье приводится статистика из ОАЭ. Там 81 тысяча жителей получили обе дозы вакцины, и ее эффективность составила 97,8% при защите от заражения и 100% при предотвращении тяжелого течения заболевания.

В Министерстве здравоохранения Аргентины отметили, что доза "Спутника Лайт" снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а также количество госпитализаций на 87,6%. Такие данные ведомство получило после вакцинации 40,4 тысячи человек.