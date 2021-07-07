Вирусологи нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Вирусологи Университета штата Канзас обнаружили новый способ борьбы с коронавирусом на животной модели. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые обнаружили, что лечение ингибитором вирусной протеазы снижает вирусную нагрузку на организм и увеличивает вероятность выживаемости. Такой тип лекарств представляет из себя небольшую молекулу, в котором один или несколько атомов кислорода заменены на более тяжелый изотоп — дейтерий. Ингибиторы протеаз — группа противовирусных препаратов, которые предотвращают активацию вирусных белков.