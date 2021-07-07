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Вирусологи нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Елизавета Назарова
3 часа назад
Вирусологи Университета штата Канзас обнаружили новый способ борьбы с коронавирусом на животной модели. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые обнаружили, что лечение ингибитором вирусной протеазы снижает вирусную нагрузку на организм и увеличивает вероятность выживаемости. Такой тип лекарств представляет из себя небольшую молекулу, в котором один или несколько атомов кислорода заменены на более тяжелый изотоп — дейтерий. Ингибиторы протеаз — группа противовирусных препаратов, которые предотвращают активацию вирусных белков.
Сначала ученые разработали ингибитор протеазы для кошек, но потом выяснилось, что такой препарат подойдет и для лечения COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунолог сравнил заразность штаммов COVID-19.
Коронавирус,Видео,
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