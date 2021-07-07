Врач: индийский штамм чаще поражает молодых

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораАлександр Горелов заявил, что индийский штамм коронавируса в первую очередь поражает молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, инфекция стала моложе. Сейчас в больницы попадает много молодых людей.
Врач рассказал, что индийский штамм коронавируса более заразен. Он быстро распространяется. Кроме того, он опаснее других вариантов, так как болезнь чаще проходит в тяжелой форме. При этом у вируса отсутствуют специфические симптомы.