Названы особенности COVID-19 у привитых

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. При этом прогнозы у сделавших прививку более благоприятные.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России.

Своевременное выявление заболевших COVID-19 имеет большое значение для борьбы с распространением инфекции. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как избежать ошибок.

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Добровольцы уже проходят медицинское обследование. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.