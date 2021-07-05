Названы особенности COVID-19 у привитых

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитыхdepositphotos.comВрач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. При этом прогнозы у сделавших прививку более благоприятные.Читать новость полностьюМинздрав решил испытать иностранную вакцину от COVID-19depositphotos.comМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России.Читать новость полностьюВрач объяснил, почему тест на COVID-19 может ошибитьсяdepositphotos.comСвоевременное выявление заболевших COVID-19 имеет большое значение для борьбы с распространением инфекции. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как избежать ошибок.Читать новость полностьюВ Москве началось исследование вакцины для подростковdepositphotos.comВ Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Добровольцы уже проходят медицинское обследование. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Читать новость полностьюЕще одна страна внесла Россию в красный список по COVID-19depositphotos.comАвстрия с 8 июля вносит Россию с список красных государств по коронавирусу из-за распространения мутаций. Об этом сообщило министерство здравоохранения.Читать новость полностью