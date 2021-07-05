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Хроники коронавируса: главные новости за 5 июля

Анна Арсеньева
59 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Названы особенности COVID-19 у привитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. При этом прогнозы у сделавших прививку более благоприятные.

Минздрав решил испытать иностранную вакцину от COVID-19

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России.

Врач объяснил, почему тест на COVID-19 может ошибиться

Своевременное выявление заболевших COVID-19 имеет большое значение для борьбы с распространением инфекции. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как избежать ошибок.

В Москве началось исследование вакцины для подростков

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Добровольцы уже проходят медицинское обследование. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще одна страна внесла Россию в красный список по COVID-19

Австрия с 8 июля вносит Россию с список красных государств по коронавирусу из-за распространения мутаций. Об этом сообщило министерство здравоохранения.
Коронавирус,Евгений Тимаков,Алексей Водовозов,Денис Мантуров,Минздрав РФ,
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