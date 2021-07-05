Минздрав решил испытать иностранную вакцину от COVID-19

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Его слова передает ТАСС.По словам Мантурова, российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics.«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — уточнил Мантуров.Также российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» может начать испытания вакциной AstraZeneca, но пока речь идет лишь об экспортных поставках.Ранее "Рамблер" сообщал, что в Китае началась давка из-за вакцины.