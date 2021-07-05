Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. При этом прогнозы у сделавших прививку более благоприятные. Об этом сообщает РИА Новости.
"Протоколы лечения те же самые",- сказал Тимаков, отвечая на вопрос, как лечить коронавирус у привитых, если человек все же заболел.
Он уточнил, что у привитых в случае заражения коронавирусом, симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, а прогноз при лечении более благоприятный.