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Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых

Даня Виттиг
3 часа назад
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. При этом прогнозы у сделавших прививку более благоприятные. Об этом сообщает РИА Новости.
"Протоколы лечения те же самые",- сказал Тимаков, отвечая на вопрос, как лечить коронавирус у привитых, если человек все же заболел.
Он уточнил, что у привитых в случае заражения коронавирусом, симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, а прогноз при лечении более благоприятный.
Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли прививаться с антителами.
Коронавирус,Видео,Евгений Тимаков,
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