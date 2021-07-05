В Москве началось исследование вакцины для подростков

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Добровольцы уже проходят медицинское обследование. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников – 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест», – рассказала вице-мэр.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Исследование продлится год с момента старта. В течение периода дети будут под наблюдением врачей. После введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут посетить больницу для сдачи анализов. Испытуемые будут вести дневник в мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.