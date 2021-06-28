Назван способ защиты от индийского штамма

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врач-педиатр Кирилл Калистратов рассказал, как защититься от индийского штамма коронавируса. Он может проникать через слизистую глаз.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки российской вакциной в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Ученые из Великобритании перечислили типичные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром диагностируют у детей в Индии, которые перенесли коронавирус.