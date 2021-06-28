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Хроники коронавируса: главные новости за 28 июня

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Назван способ защиты от индийского штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач назвал способ защититься от индийского штамма

Врач-педиатр Кирилл Калистратов рассказал, как защититься от индийского штамма коронавируса. Он может проникать через слизистую глаз.

Мурашко заявил, что в России никто не умер после вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки российской вакциной в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Названы симптомы лямбда-штамма COVID-19

Ученые из Великобритании перечислили типичные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Переболевших COVID-19 детей поразил опасный синдром

Смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром диагностируют у детей в Индии, которые перенесли коронавирус.

Врачи разъяснили правила вакцинации при ОРВИ

Врач-инфекционист больницы 2 Илья Акинфеев отметил, что, согласно рекомендациям Минздрава, человек, переболевший ОРВИ или гриппом без пневмонии, должен подождать до вакцинации месяц.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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