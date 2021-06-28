Переболевших COVID-19 детей поразил опасный синдром

Смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром диагностируют у детей в Индии, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщает издание The Times of India.
Профессор Джаяшри из Института медицинского образования в Индии заявил, что данный синдром появляется в течение года после перенесенного коронавируса, но в настоящее время фиксируют все больше случаев его появления. Точная цифра пока не установлена, а также врачи выражают тревожность из-за того, что нет официальной статистики и рекомендаций по лечению. Только в Чандигархе цифры варьируются от 42 до 252 заболевших.
Мультисистемный воспалительный синдром характеризуется лихорадкой, сыпью, рвотой, диареей. Его часто путают с другими детскими болезнями, так как симптомы неспецифичны.
Профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха заявил, что данный синдром чаще поражает детей с лишним весом. Он предположил, что этот синдром возникает из-за снижения физической активности на фоне локдаунов в пандемию.