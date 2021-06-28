Переболевших COVID-19 детей поразил опасный синдром

Профессор Джаяшри из Института медицинского образования в Индии заявил, что данный синдром появляется в течение года после перенесенного коронавируса, но в настоящее время фиксируют все больше случаев его появления. Точная цифра пока не установлена, а также врачи выражают тревожность из-за того, что нет официальной статистики и рекомендаций по лечению. Только в Чандигархе цифры варьируются от 42 до 252 заболевших.