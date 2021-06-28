Названы симптомы лямбда-штамма COVID-19

Ученые из Великобритании перечислили типичные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.
В настоящее время неизвестно, является ли данный штамм более заразным и смертоносным. Но существует предположение, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, что влияет на заразность вируса.
Специалисты порекомендовали не оставлять без внимания следующие симптомы: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.
Лямбда-штамм это тип коронавируса, выявленный в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года.