Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Названы симптомы лямбда-штамма COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад
Ученые из Великобритании перечислили типичные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.
Названы симптомы лямбда-штамма COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В настоящее время неизвестно, является ли данный штамм более заразным и смертоносным. Но существует предположение, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, что влияет на заразность вируса.
Специалисты порекомендовали не оставлять без внимания следующие симптомы: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.
Лямбда-штамм это тип коронавируса, выявленный в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года.
Коронавирус,ВОЗ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители