Названы симптомы лямбда-штамма COVID-19

Ученые из Великобритании перечислили типичные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

В настоящее время неизвестно, является ли данный штамм более заразным и смертоносным. Но существует предположение, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, что влияет на заразность вируса.

Специалисты порекомендовали не оставлять без внимания следующие симптомы: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.