Врач назвал способ защиты от индийского штамма

Врач-педиатр Кирилл Калистратов рассказал, как защититься от индийского штамма коронавируса. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".

По словам медика, необходимо носить очки, так как вирус может проникать через слизистую глаз.

"Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор", — заявил врач.

Кроме того, он порекомендовал в течение двух-трех недель после вакцинации усиленно защищаться: носить маски и перчатки.