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Врач назвал способ защититься от индийского штамма

Анна Арсеньева
1 час назад
Врач-педиатр Кирилл Калистратов рассказал, как защититься от индийского штамма коронавируса. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".
Врач назвал способ защиты от индийского штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, необходимо носить очки, так как вирус может проникать через слизистую глаз.
"Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор", — заявил врач.
Кроме того, он порекомендовал в течение двух-трех недель после вакцинации усиленно защищаться: носить маски и перчатки.
Как рассказал Кирилл Калистратов, индийский штамм коронавируса обладает свойствами повышенной вирулентности и контагиозности, из-за чего вызывает заболевание быстрее уханьского штамма.
Коронавирус,Радиостанция "Говорит Москва",
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