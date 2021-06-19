Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации

Согласно сообщению, молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19. В качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.
По его словам, пациентам, у которых зафиксировано обострение крапивницы и конъюнктивита, а также острое течение любых других болезней, не следует прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» до нормализации состояния.