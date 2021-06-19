Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Согласно сообщению, молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19. В качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.

Наличие антител к COVID-19 в организме человека не является противопоказанием к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, какова вероятность умереть от COVID-19 без прививки. По мнению врача, при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30.