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Хроники коронавируса: главные новости за 19 июня

Мария Грибова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нижегородцам запретили жениться без прививки от COVID

Согласно сообщению, молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19. В качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.

Вирусолог: можно ли прививаться от COVID-19 с антителами

Наличие антител к COVID-19 в организме человека не является противопоказанием к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Иммунолог определил вероятность умереть без прививки от COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, какова вероятность умереть от COVID-19 без прививки. По мнению врача, при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30.

Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса

По его словам, пациентам, у которых зафиксировано обострение крапивницы и конъюнктивита, а также острое течение любых других болезней, не следует прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» до нормализации состояния.
Коронавирус,Владимир Болибок,Анатолий Альтштейн,РИА Новости,
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