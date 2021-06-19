Иммунолог определил вероятность умереть без прививки от COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, какова вероятность умереть от COVID-19, без прививки. Об этом сообщает "URA.RU".

По мнению врача, при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30.

"Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.

"Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет", — добавил специалист.

Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.