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Иммунолог определил вероятность умереть без прививки от COVID-19

Даня Виттиг
56 минут назад
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, какова вероятность умереть от COVID-19, без прививки. Об этом сообщает "URA.RU".
По мнению врача, при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30.
"Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30", — пояснил врач.
Он подчеркнул, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.
"Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет", — добавил специалист.
Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.
"То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет", — заключил медик.
Коронавирус,Видео,Владимир Болибок,
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