Что мы знаем об индийском штамме COVID-19

В новостях о коронавирусной инфекции все чаще говорят об "индийском штамме". То, что пандемия снова набирает обороты, связывают именно с ним. "Рамблер" разбирался, что сейчас известно об индийском штамме и почему он опасен.

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Симптомы

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал о нетипичных симптомах индийского штамма COVID-19.

По словам эксперта, данные проявления заболевания, как правило, не заботят пациентов:

"Индийский штамм, который стал фиксироваться и в нашей стране, дает нетипичные симптомы. Например, нет исчезновения обоняния, а желудочно-кишечные симптомы могут быть похожи на отравление. Это может запутывать как людей, так и врачей. Они могут думать, что у них легкое отравление, но не связывать это с коронавирусной инфекцией".

Викулов подчеркнул, что в этом случае осмотр пациента необходим при любых отклонениях в состоянии здоровья.

При этом степень опасности мутировавшего в Индии коронавируса стала выше. В мае об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты признают, что индийский штамм COVID-19 вызывает беспокойство на мировом уровне. Об этом рассказала руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове телеканалу СNBC.

Мутировавшая инфекция является более активной относительно исходной версии SARS-CoV-2. Индийский штамм признан одним из самых устойчивых к вакцинам, а также самым заразным и смертоносным.

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона заявили о том, что индийский штамм может быть в два раза более заразным, чем обычный коронавирус. Например, в Великобритании штамм доминирует несмотря на шестьдесят процентов вакцинации.

Один человек заражает шесть

Михаил Каган , заслуженный врач России и ведущий научный редактор портала Vrachu.ru, объяснил, в чем заключается угроза индийского штамма.

«Третья волна началась — никакого сомнения в этом нет. Движущей силой третьей волны является мутантные штаммы. В целом, они отличаются более высокой заразностью. И некоторые из них отличаются тем, что они способны в определенной степени избегать иммунитета к классическому штамму. Какие конкретно штаммы преобладают в России из мутантных? Мне сложно об этом судить, потому что я не знаю, насколько все-таки полная выборка идет по регионам. Россия все-таки очень большая страна. Сложно репрезентативность этой выборки оценивать. Например, индийский штамм обладает большим репродуктивным числом, то есть большой заразностью. При индийском штамме один человек заражает примерно шесть. Это очень высоко. При таком уровне заразности, если в России преобладает сейчас индийский штамм, можно ожидать очень быстрый, взрывной рост заболеваемости, так как чувствительных людей все-таки много».

Что в России

Третью волну пандемии в России связывают именно с индийским штаммом. Так, интернет-портал BFM.ru провел исследование, в ходе которого обнаружились тревожные факты. Расшифровкой генома (то есть секвенированием) вируса занимаются лаборатории и институты, которые загружают результаты в международную базу GISAID. Такая система позволяет ученым следить за процессом мутации.

Согласно данным этой базы, в марте среди сиквенсов коронавируса, загруженных российскими лабораториями, к индийскому штамму (или варианту «Дельта») относились менее 10% образцов. Но к концу апреля доля «Дельты» в сиквенсах из России выросла до 20%. А в первую неделю июня уже пятьдесят семь процентов всех секвенирований, сделанных в России, обнаруживали один результат — вариант «Дельта».

По данным из открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, в мае индийский штамм содержался в 52% образцов, а уже в июне его заметили в 90% случаев. Об этом сообщали "Известия"

«В последних образцах, полученных консорциумом, он преобладает в подавляющем количестве. Я думаю, что тот рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем, отчасти связан с распространением этого варианта, а также варианта "Альфа"», — заявил вирусолог Георгий Базыкин.