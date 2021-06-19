Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал противопоказания к вакцинации. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, пациентам, у которых зафиксировано обострение крапивницы и конъюнктивита, а также острое течение любых других болезней, не следует прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» до нормализации состояния.

По его словам, в таких случаях вакцинацию стоит отложить на две недели.

Гинцбург подчеркнул, что бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит С, а также онкозаболевания в стадии ремиссии не являются противопоказаниями для получения прививки.