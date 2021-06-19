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Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса

Даня Виттиг
2 часа назад
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал противопоказания к вакцинации. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, пациентам, у которых зафиксировано обострение крапивницы и конъюнктивита, а также острое течение любых других болезней, не следует прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» до нормализации состояния.
По его словам, в таких случаях вакцинацию стоит отложить на две недели.
Гинцбург подчеркнул, что бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит С, а также онкозаболевания в стадии ремиссии не являются противопоказаниями для получения прививки.
«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные», — заявил он, призвав таких пациентов сделать прививку как можно скорее.
Коронавирус,Видео,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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