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Нижегородцам запретили жениться без прививки от COVID-19

Lenta.ru
1 час назад
Нижегородцам запретили жениться в ЗАГСах региона без справки о вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом. Об этом сообщило на своем официальном сайте Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области.
Нижегородцам запретили жениться без прививки от COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно сообщению, молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19. В качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.
Кроме того, в залы впускают только из расчета один человек на четыре квадратных метра. Всего должно присутствовать не более 20 человек, включая ведущего церемонии. Для тех, кого впустили в зал бракосочетаний, сохраняются ограничения: гостям обязательно защищать органы дыхания — либо повязкой, либо маской.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение обязательной вакцинация части жителей при осложнении ситуации с коронавирусом.
Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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