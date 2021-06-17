Как россияне отреагировали на обязательную вакцинацию

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Ученые выяснили, что риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом. Также вакцинация намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

Вдобавок к "черной", "белой" и "желтой" плесени — грибковым заболеваниям, выявленным в Индии у пациентов, перенесших коронавирус, врачи обнаружили "зеленую плесень", или аспергиллез легких.

В последние недели в России резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. По словам врачей, единственный способ снизить число новых случаев COVID-19 — массовая вакцинация. Однако кампания не дала желаемых результатов: люди неохотно записываются на прививку.