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Хроники коронавируса: главные новости за 17 июня

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Как россияне отреагировали на обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назван наиболее опасный штамм коронавируса

Ученые выяснили, что риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом. Также вакцинация намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

В Индии у переболевшего COVID нашли "зеленую плесень"

Вдобавок к "черной", "белой" и "желтой" плесени — грибковым заболеваниям, выявленным в Индии у пациентов, перенесших коронавирус, врачи обнаружили "зеленую плесень", или аспергиллез легких.

"Нечего разносить заразу": россияне о вакцинации

В последние недели в России резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. По словам врачей, единственный способ снизить число новых случаев COVID-19 — массовая вакцинация. Однако кампания не дала желаемых результатов: люди неохотно записываются на прививку.

Проценко назвал срок иммунитета у переболевших COVID

Главный врач московской клинической больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал срок иммунитета у переболевших COVID-19. По его словам, иммунитета хватает на 8-9 месяцев, после этого понадобится вакцинация.

В России сделают вакцину от индийского штамма

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует предложить прививку, которая адаптирована под индийский штамм коронавируса.
Коронавирус,Денис Проценко,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,
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