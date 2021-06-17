Назван наиболее опасный штамм коронавируса

Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем британский. Материал опубликован в медицинском журнале The Lancet.

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Ученые выяснили, что риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом. Также вакцинация намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.