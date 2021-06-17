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Назван наиболее опасный штамм коронавируса

Мария Грибова
46 минут назад
Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем британский. Материал опубликован в медицинском журнале The Lancet.
Назван наиболее опасный штамм коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ученые выяснили, что риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом. Также вакцинация намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.
Для исследования врачи использовали сведения, предоставленные местным здравоохранением, о заболеваниях COVID-19 среди 99 процентов населения Шотландии в период c апреля по июнь этого года.
Ранее "Рамблер" писал о том, как отличить тепловой удар от COVID-19.
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