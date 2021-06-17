В Индии у переболевшего COVID нашли "зеленую плесень"

Вдобавок к "черной", "белой" и "желтой" плесени — грибковым заболеваниям, выявленным в Индии у пациентов, перенесших коронавирус, врачи обнаружили "зеленую плесень", или аспергиллез легких. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальных лиц.

Мужчина, который подхватил опасный грибок на больничной койке, провел полтора месяца с тяжелым течением коронавируса. У мужчины было выявлено 90 процентов поражения легких, но он поборол опасную болезнь. Однако после выписки домой у него появились новые симптомы — кровотечение из носа и жар. Диагноз удалось уточнить не сразу. Позже медики определили, что это "зеленая плесень".