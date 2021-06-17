Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В Индии у переболевшего COVID-19 нашли "зеленую плесень"

Мария Грибова
2 часа назад
Вдобавок к "черной", "белой" и "желтой" плесени — грибковым заболеваниям, выявленным в Индии у пациентов, перенесших коронавирус, врачи обнаружили "зеленую плесень", или аспергиллез легких. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальных лиц.
В Индии у переболевшего COVID нашли "зеленую плесень"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мужчина, который подхватил опасный грибок на больничной койке, провел полтора месяца с тяжелым течением коронавируса. У мужчины было выявлено 90 процентов поражения легких, но он поборол опасную болезнь. Однако после выписки домой у него появились новые симптомы — кровотечение из носа и жар. Диагноз удалось уточнить не сразу. Позже медики определили, что это "зеленая плесень".
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван наиболее опасный штамм коронавируса.
Коронавирус,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители