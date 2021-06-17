"Нечего разносить заразу": россияне о вакцинации

В последние недели в России резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. По словам врачей, единственный способ снизить число новых случаев COVID-19 — массовая вакцинация. Однако кампания не дала желаемых результатов: люди неохотно записываются на прививку. 16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ и госслужащих. "Рамблер" собрал мнения пользователей социальных сетей о новой мере борьбы с пандемией.

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"При советской власти никто не спрашивал"

Многие согласились, что обязательная вакцинация — необходимая мера. Пользователи написали, что некоторые прививки всегда были обязательными, но никто не придает этому такого внимания. Кроме того, демократический подход в вопросах вакцинации неуместен. Такое же мнение высказал журналист Владимир Познер

"Обязательная вакцинация существует уже много лет. Все врачи и учителя, повара и кассиры обязаны вакцинироваться. Детей в садик и в школу без прививок не берут. Почему именно сейчас поднимается возмущение?"



"В вопросах предотвращения эпидемий демократический подход просто не уместен. Сколько можно болтать? Никаких бла, бла, бла - обязательная вакцинация и точка!"



"Знаете, почему в России нет полиомиелита и оспы? Потому что при советской власти никто не спрашивал, хочешь ты вакцинироваться или нет. Делали прививку и все. И теперь вариант тоже только один: обязательная вакцинация всех. Не только тех, кто на кассе. Но ВСЕХ",

"Была обязательная вакцинация от самого роддома и никто не спрашивал "хочешь- не хочешь"...был разработан четкий график прививок по возрастам...Если бы ждали согласия ,то вымерло пол страны...Живешь в социуме- ПРИВИВАЙСЯ!! нечего заразу разносить",

— написали пользователи Twitter.

По словам россиян, вакцинация может повлиять на количество жертв пандемии. Это вопрос не личного выбора, а социальной ответственности и общей безопасности:

"Это вопрос жизни людей... только обязательная вакцинация"



"Разносчики еды с котомками по домам, их надо в первую очередь, порой без масок привозят, и за день сколько у них общений с доставляемыми никто не знает, и далеко не все протирают пакеты, что им привозят, а после человек, практически не выходящий и не общающийся ни с кем, почему-то попадает в объятия Коммунарки".

Некоторые просто устали от ограничений и хотят вернуться к нормальной жизни:

"Я за прививку. Сам болел в ноябре и собираюсь прививаться не смотря на это. Мне уже надоело сидеть взаперти.

"Куда делась свобода выбора"

Однако часть россиян осталась недовольна решением властей. Многие напуганы, что могут потерять работу:

"На практике будет так: либо вакцина, либо организация прекращает работать или работник потеряет место работы".

Некоторые пользователи считают, что обязательная вакцинация нарушает их права и ограничивает свободу: