Хроники: штаммы COVID-19 стали опаснее

".Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России и предположил, когда волна пойдет на спад. Об этом он рассказал радио Sputnik.

По мнению вирусолога, в этом году произошло смещение волн заболеваемости: весенний подъем "догнал" страну в июне:

"Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как рассказал мэр города, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70%.

Инфицирование некоторыми новыми штаммами COVID-19 может вызвать более тяжелое течение болезни. Об этом ТАСС заявил Сергей Авдеев , заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или "Дельта"-штаммом, связана более высокая контагиозность - на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами", — заявил собеседник агентства.

Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от коронавируса. Об этом РИА новости сообщил главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.

Он отметил, что больные сахарным диабетом считаются самой уязвимой к ковиду группой населения.

Baza

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