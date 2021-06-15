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Хроники коронавируса: главные новости за 15 июня

Диана Товсепова
1 час назад
".Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: штаммы COVID-19 стали опаснее
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вирусолог назвал сроки спада летней волны COVID-19

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России и предположил, когда волна пойдет на спад. Об этом он рассказал радио Sputnik.
По мнению вирусолога, в этом году произошло смещение волн заболеваемости: весенний подъем "догнал" страну в июне:
"Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось".

Собянин заявил о резком росте числа тяжелобольных

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказал мэр города, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70%.

Новые штаммы ковида могут быть более опасными

Инфицирование некоторыми новыми штаммами COVID-19 может вызвать более тяжелое течение болезни. Об этом ТАСС заявил Сергей Авдеев, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или "Дельта"-штаммом, связана более высокая контагиозность - на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами", — заявил собеседник агентства.

Диабет назвали прямым показанием к вакцинации

Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от коронавируса. Об этом РИА новости сообщил главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.
Он отметил, что больные сахарным диабетом считаются самой уязвимой к ковиду группой населения.

Очереди из скорых в Московской области попали на видео

Baza
Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое одним из водителей скорой помощи в Московской области.
Мужчина снимает внушительную очередь из машин у больницы во Фрязино.
Коронавирус,Александр Чепурнов,Сергей Авдеев,Сергей Собянин,Минздрав РФ,ИА Sputnik,ИТАР-ТАСС,
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