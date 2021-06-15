Диабет назвали прямым показанием к вакцинации от COVID-19

"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда - высокий риск смертности. Сахарный диабет - это прямое показание к вакцинации от COVID", — подчеркнул Дедов.
"Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, - и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация - минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен - инфекционная больница, а там В общем, лучше туда не попадать", — добавил Дедов.