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Вирусолог назвал сроки спада летней волны COVID-19

Анна Арсеньева
3 часа назад
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России и предположил, когда волна пойдет на спад. Об этом он рассказал радио Sputnik.
По мнению вирусолога, в этом году произошло смещение волн заболеваемости: весенний подъем "догнал" страну в июне:
"Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось".
На спад заболеваемость коронавирусом может пойти уже к концу месяца, так как летом ожидается стабильно теплая погода:
"Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус совершенно отчетливо начинает плохо культивироваться".
Эксперт также отметил, что помочь улучшить ситуацию могут меры, направленные на стимуляцию людей к добровольной вакцинации:
"Какие-то вещи должны разрешаться только при наличии вакцинации точно так же, как сейчас разрешено поехать за границу только со свежим тестом ПЦР".
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены основные переносчики COVID-19.
Коронавирус,Видео,Александр Чепурнов,ИА Sputnik,
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