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Собянин заявил о росте числа тяжелобольных пациентов

Анна Арсеньева
43 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказал мэр города, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70%.
"Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года",
- заявил Собянин во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице 15 имени Филатова
Он призвал жителей столицы ограничить контакты с окружающими.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал о ситуации с COVID-19.
Коронавирус,Видео,Сергей Собянин,
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