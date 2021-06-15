Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказал мэр города, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70%.
"Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года",
- заявил Собянин во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице 15 имени Филатова
Он призвал жителей столицы ограничить контакты с окружающими.