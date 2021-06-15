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"Сводки похожи на фронтовые": врач рассказал о ситуации с COVID-19

Анна Арсеньева
1 час назад
Главный врач Городской клинической больнице имени В.П. Демихова Сергей Переходов рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Не обойдет": врач рассказал о ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Каждый день в социальных сетях Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» мы публикуем нашу статистику. Всё больше эти сводки похожи на фронтовые. Каждый день, к сожалению, в нашем центре есть потери среди пациентов", - рассказал Сергей Переходов.
По словам медика, растет число тяжелых больных. В их числе и молодые люди:
"Реанимация работает на пределе своих возможностей. Очень много молодых ребят, им бы жить да жить, а они лежат на ИВЛ. Спрашиваю у пациентов: "Почему не вакцинировались". Чаще всего слышу ответ: "Вот собирался вакцинироваться, не успел!" Успейте вы, наконец! Не надо играть в русскую рулетку и мечтать, что эта зараза обойдет вас стороной. Не обойдет, это я вам как врач говорю!".
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