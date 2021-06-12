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Хроники коронавируса: главные новости за 12 июня

Полина Алферова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: россиянам сообщили о «московском» штамме COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Частота заражения COVID-19 в России достигла максимума с мая 2020

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28. Это максимум с 6 мая 2020 года. Статистику заболеваний передает ТАСС по данным Оперштаба.

Ученые объяснили, почему коронавирус может привести к деменции

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Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на мозг. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.

Собянин заявил об увеличении пациентов на ИВЛ

@mossobyanin
Многие уверены, что пандемия коронавируса сошла на нет. Однако это не так. По словам мэра Москвы, заболеваемость коронавирусом находится на высоком уровне, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан. По его мнению, пик пандемии сдвинулся на июнь—июль.

Россиянам сообщили о возможном «московском» штамме COVID-19

Владимир Трефилов / РИА Новости
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о возможном появлении «московского» штамма коронавируса. В ответ на его слова глава государства заявил, что уже обсуждал эту тему, передает РИА Новости.

Ученые предупредили об изменении симптомов COVID-19

Pixabay
Ученые Королевского колледжа Лондона проинформировали о том, что основные признаки коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает Mirror. Ранее среди основных симптомов медики называли лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса.
Коронавирус,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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