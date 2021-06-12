Хроники: россиянам сообщили о «московском» штамме COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28. Это максимум с 6 мая 2020 года. Статистику заболеваний передает ТАСС по данным Оперштаба.
Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на мозг. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.
Многие уверены, что пандемия коронавируса сошла на нет. Однако это не так. По словам мэра Москвы, заболеваемость коронавирусом находится на высоком уровне, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан. По его мнению, пик пандемии сдвинулся на июнь—июль.
Владимир Трефилов / РИА Новости
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным
рассказал о возможном появлении «московского» штамма коронавируса. В ответ на его слова глава государства заявил, что уже обсуждал эту тему, передает РИА Новости.
Ученые Королевского колледжа Лондона проинформировали о том, что основные признаки коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает Mirror. Ранее среди основных симптомов медики называли лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса.