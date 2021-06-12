Хроники: россиянам сообщили о «московском» штамме COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28. Это максимум с 6 мая 2020 года. Статистику заболеваний передает ТАСС по данным Оперштаба.

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Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на мозг. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.

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Многие уверены, что пандемия коронавируса сошла на нет. Однако это не так. По словам мэра Москвы, заболеваемость коронавирусом находится на высоком уровне, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан. По его мнению, пик пандемии сдвинулся на июнь—июль.

Владимир Трефилов / РИА Новости

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о возможном появлении «московского» штамма коронавируса. В ответ на его слова глава государства заявил, что уже обсуждал эту тему, передает РИА Новости.

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