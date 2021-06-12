Частота заражения COVID-19 в России достигла максимума с мая 2020

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28. Это максимум с 6 мая 2020 года. Статистику заболеваний передает ТАСС по данным Оперштаба.

В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября 2020 года.

Коэффициент в стране и столице продолжает расти на фоне все новых максимумов по числу заболевших за сутки. Только в Самарской области с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы (0, 88).

В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг 1, в Санкт-Петербурге он равен 1,01, в Иркутской области - 1,02, в Московской - 1,06, в Воронежской - 1,07, в Нижегородской - 1,08. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12, в Свердловской области - до 1,14.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Критерий использовался для понимания, насколько регионы готовы к снятию ограничительных мер.