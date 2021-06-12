Ученые предупредили об изменении симптомов COVID-19

Ученые Королевского колледжа Лондона проинформировали о том, что основные признаки коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает Mirror.

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Ранее среди основных симптомов медики называли лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса. Но в результате мутаций вируса наиболее частыми признаками коронавируса стали насморк, боль в горле и головная боль.

По словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, «индийский вариант» SARS-CoV-2 похож на обычную простуду. Поэтому люди с такими симптомами должны пройти тестирование, чтобы не распространять инфекцию.