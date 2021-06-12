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Ученые предупредили об изменении общих симптомов COVID-19

Полина Алферова
2 часа назад
Ученые Королевского колледжа Лондона проинформировали о том, что основные признаки коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает Mirror.
Ученые предупредили об изменении симптомов COVID-19
Фото: PixabayPixabay
Ранее среди основных симптомов медики называли лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса. Но в результате мутаций вируса наиболее частыми признаками коронавируса стали насморк, боль в горле и головная боль.
По словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, «индийский вариант» SARS-CoV-2 похож на обычную простуду. Поэтому люди с такими симптомами должны пройти тестирование, чтобы не распространять инфекцию.
«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — уточнил ученый.
Всемирная организация здравоохранения перечисляет следующие признаки коронавируса: сухой кашель, лихорадка и утомляемость.
Ранее «Рамблер» рассказал об увеличении пациентов на ИВЛ в Москве.
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