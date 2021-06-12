Ученые предупредили об изменении симптомов COVID-19

Ученые Королевского колледжа Лондона проинформировали о том, что основные признаки коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает Mirror.
Ранее среди основных симптомов медики называли лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса. Но в результате мутаций вируса наиболее частыми признаками коронавируса стали насморк, боль в горле и головная боль.
По словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, «индийский вариант» SARS-CoV-2 похож на обычную простуду. Поэтому люди с такими симптомами должны пройти тестирование, чтобы не распространять инфекцию.
«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — уточнил ученый.