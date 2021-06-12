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Ученые объяснили, почему коронавирус может привести к деменции

Даня Виттиг
26 минут назад
Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на мозг. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.
Ученые объяснили, почему коронавирус может привести к деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С помощью искусственного интеллекта врачи изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Ученые измерили близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями. Также были проанализированы генетические факторы, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.
Исследователи обнаружили «пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера». Они заметилли потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера.
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