Ученые объяснили, почему коронавирус может привести к деменции

Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на мозг. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.

С помощью искусственного интеллекта врачи изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Ученые измерили близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями. Также были проанализированы генетические факторы, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.