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Как правильно организовать пространство вокруг человека с деменцией

Катерина Саломе
6 часов назад
Родственник с деменцией — огромное испытание для семьи. Тяжело осознать тот факт, что близкий человек постепенно меняется все больше и больше: теряет умственные способности, забывает события, места и людей. Особенно горьким проиcходящее является для родственников, если они не знают, что это заболевание. Если они просто-напросто не готовы к этому.
Деменция — это симптомы заболеваний мозга, которые приводят к снижению когнитивных функций: мышление, память, ориентация в пространстве. Заболевание требует много понимания и терпения. Ухаживать за больным бывает очень трудно. Однако существуют приемы, которые могут помочь справиться с ситуацией.
Смотрите видео и узнаете, как правильно организовать пространство вокруг человека с деменцией, чтобы не только облегчить, но и обезопасить его жизнь.
Болезни и лекарства,Видео,
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