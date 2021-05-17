Родственник с деменцией — огромное испытание для семьи. Тяжело осознать тот факт, что близкий человек постепенно меняется все больше и больше: теряет умственные способности, забывает события, места и людей. Особенно горьким проиcходящее является для родственников, если они не знают, что это заболевание. Если они просто-напросто не готовы к этому.

Деменция — это симптомы заболеваний мозга, которые приводят к снижению когнитивных функций: мышление, память, ориентация в пространстве. Заболевание требует много понимания и терпения. Ухаживать за больным бывает очень трудно. Однако существуют приемы, которые могут помочь справиться с ситуацией.