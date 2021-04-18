Что в первую очередь стирается из памяти при деменции

Проблемы с памятью — один из самых ранних, частых и ярких симптомов развивающейся деменции. "Рамблер" выяснил, какая информация стирается первой.

При болезни Альцгеймера память страдает в первую очередь. При других видах деменции проблемы с памятью могут начаться чуть позже остальных симптомов.

Краткосрочная память — это первое, что задевает развивающаяся болезнь. Из головы вылетают цифры, планы и самые простые маршруты. Человек начинает постоянно переспрашивать сегодняшнюю дату, теряется в пространстве.

В самом начале больной может осознавать, что с ним происходит что-то не то. Возможно, может жаловаться на забывчивость. Человек не помнит, куда ему нужно идти, откуда он пришел, где лежат его вещи и многое другое. Может показаться, что постоянные вопросы сигнализируют о проблемах со слухом, но это не так.

Если человек никогда не сталкивался с людьми с подобным диагнозом, общение с человеком с деменцией может казаться ему издевательством. Трудно поверить в то, что человек может забыть сказанное пять минут назад.

Однако еще до этого, можно заподозрить развитие болезни. Обычно самым первым признаком заболевания становятся затруднения при попытке сосредоточиться, рассеянное внимание, быстрая утомляемость, некоторая ригидность умственной деятельности, трудности планирования и снижение способности к анализу.