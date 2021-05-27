Хроники коронавируса: привитым россиянам разрешат въезд в Таиланд

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием. Этим летом ожидается спад заболеваемости COVID-19 в России, затем осенью будет очередной подъем. Такой сценарий в разговоре с «Известиями» спрогнозировала ведущий научный сотрудник научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Любовь Козловская.

С начала пандемии COVID-19 минуло полтора года, и за это время ученые изобрели несколько эффективных способов диагностировать болезнь. Однако лишь не так давно выяснилось, что собаки-ищейки выявляют больного пациента куда лучше, чем тест-полоски. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В четвертом квартале 2021 года всем туристам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Паттайю без прохождения двухнедельного карантина. Однако, чтобы попасть в другой район Таиланда, туристы будут обязаны остаться в районах Бангламунг и Саттахип в течение семи дней.

При этом страна примет туристов только из тех государств, которые признаны министерством здравоохранения как территории с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции. В число таких государств вошла Россия и Германия. При этом прививка от COVID-19 должна быть сделана не более чем за год до поездки в Паттайю.

С начала пандемии COVID-19 минуло полтора года, и за это время ученые изобрели несколько эффективных способов диагностировать болезнь. Однако лишь не так давно выяснилось, что собаки-ищейки выявляют больного пациента куда лучше, чем тест-полоски. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".