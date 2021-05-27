Вирусолог спрогнозировала подъем заболеваемости COVID

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в мае 2022 года может ничем не отличаться от нынешней. Вакцинированные люди при заражении будут переносить инфекцию как обычную простуду, у некоторых начнется пневмония. «Но вирус будет продолжать циркулировать. Чем быстрее мы смиримся с этим, тем лучше», — добавила вирусолог.