Почему псы диагностируют COVID-19 лучше тест-полосок

С начала пандемии COVID-19 минуло полтора года, и за это время ученые изобрели несколько эффективных способов диагностировать болезнь. Однако лишь не так давно выяснилось, что собаки-ищейки выявляют больного пациента куда лучше, чем тест-полоски. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Национальной ветеринарной школы Франции и отделения клинических исследований парижской больницы Некер-Коша провели исследование. В нем участвовали девять собак, которые обнюхивали биоматериал 335 незнакомых им людей.

В ходе работы эксперты установили, что псы обнаруживают COVID-19 в организме человека с точностью до 97%, а его отсутствие – с 91%.

"Это отличные результаты, сравнимые с результатами ПЦР-тестов — значительно более надежных, чем тест-полоски. Но собаки, конечно же, их не заменят. Животные могут облегчить массовое тестирование в аэропортах, вокзалах и на концертах, а также помочь выявить тех людей, которым следует сделать ПЦР-тест",

– подчеркнул профессор Жан-Марк Трелуйе.

Вместе с тем тест-полоски, которые часто используют в аэропорту и других местах скопления людей для быстрого тестирования, ставят позитивный диагноз правильно лишь в 72% случаев, а отрицательный – в 58%.