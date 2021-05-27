Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Почему псы диагностируют COVID-19 лучше тест-полосок

Мира Маркина
2 часа назад
С начала пандемии COVID-19 минуло полтора года, и за это время ученые изобрели несколько эффективных способов диагностировать болезнь. Однако лишь не так давно выяснилось, что собаки-ищейки выявляют больного пациента куда лучше, чем тест-полоски. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Почему псы диагностируют COVID-19 лучше тест-полосок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые из Национальной ветеринарной школы Франции и отделения клинических исследований парижской больницы Некер-Коша провели исследование. В нем участвовали девять собак, которые обнюхивали биоматериал 335 незнакомых им людей.
В ходе работы эксперты установили, что псы обнаруживают COVID-19 в организме человека с точностью до 97%, а его отсутствие – с 91%.
"Это отличные результаты, сравнимые с результатами ПЦР-тестов — значительно более надежных, чем тест-полоски. Но собаки, конечно же, их не заменят. Животные могут облегчить массовое тестирование в аэропортах, вокзалах и на концертах, а также помочь выявить тех людей, которым следует сделать ПЦР-тест",
– подчеркнул профессор Жан-Марк Трелуйе.
Вместе с тем тест-полоски, которые часто используют в аэропорту и других местах скопления людей для быстрого тестирования, ставят позитивный диагноз правильно лишь в 72% случаев, а отрицательный – в 58%.
Кстати, собаки помогают людям не только при диагностики коронавируса. Четвероногие также могут выявить у человека малярию, а в некоторых случаях даже рак легких и болезнь Паркинсона.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители