Объяснены проблемы с дыханием после COVID-19

Ученые Шеффилдского и Оксфордского университета в Великобритании выявили стойкие повреждения легких у пациентов с COVID-19 через три месяца после выздоровления. Эти нарушения нельзя обнаружить с помощью обычных компьютерных томографов и других методов диагностики, поэтому людям обычно сообщали, что их легкие в норме. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Radiology.

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В ходе исследования ученые воспользовались новым методом визуализации, называемым магнитно-резонансной томографией с гиперполяризованным ксеноном (XeМРТ). Стабильный изотоп ксенона вдыхается пациентом, что усиливает сигнал в сотни тысяч раз и дает изображения с рекордной детализированностью. XeМРТ выявила аномалии в легких у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, через три и даже девять месяцев после выписки из больницы, хотя другие клинические показатели были в норме.