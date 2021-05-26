Хроники коронавируса: ученые разработали новое лекарство

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Исследователи Университета Сан-Паулу выявили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
По данным издания, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. Далее он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.
Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата, как для предотвращения COVID-19, так и для лечения людей, уже столкнувшихся с воздействием вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.
В данный момент лекарства на основе пептидов проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.
Ученые выяснили, что среди людей есть так называемые «супердегустаторы» (англ. supertasters) более неуязвимые к заражению коронавирусом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Так, в исследовании участвовали 1935 здоровых человек, у которых проверились способности ощущать вкусовые качества. При этом у 266 добровольцев позже выявили SARS-CoV-2.
После COVID-19 у пациентов могут возникнуть смертельно опасные тромбозы. О людях, которые входят в группу риска, рассказали российские врачи и профессора, передает РИА Новости.
Риск возникновения тромбозов есть у более 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию. Об этом сообщил профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазли Атауллаханов.
Создатель и руководитель туристического клуба «Волчица» Дмитрий Алёшкин, объехавший 160 стран, опубликовал в Фейсбуке памятку для туристов о ситуации в Марокко.
«Ночью на улицу выйти нельзя, пустыня закрыта, в океане не купаться, на улицах ни одного туриста, цены выросли раза в два – Марокко сильно изменилось», – предупреждает Дмитрий. Учитывая, что Марокко принимает гостей из России, с разрешения автора редакция делится его материалом с читателями HotLine.travel.