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Хроники коронавируса: главные новости за 26 мая

Диана Товсепова
5 часов назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: ученые разработали новое лекарство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые выявили разновидность коронавируса неизвестного происхождения

Исследователи Университета Сан-Паулу выявили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
По данным издания, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. Далее он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.

Ученые разработали новое лекарство против COVID-19

Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата, как для предотвращения COVID-19, так и для лечения людей, уже столкнувшихся с воздействием вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.
В данный момент лекарства на основе пептидов проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.

Названы люди с особой защитой против COVID-19

Ученые выяснили, что среди людей есть так называемые «супердегустаторы» (англ. supertasters) более неуязвимые к заражению коронавирусом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Так, в исследовании участвовали 1935 здоровых человек, у которых проверились способности ощущать вкусовые качества. При этом у 266 добровольцев позже выявили SARS-CoV-2.

Врачи рассказали об опасных тромбозах после COVID-19

Lenta.ru
После COVID-19 у пациентов могут возникнуть смертельно опасные тромбозы. О людях, которые входят в группу риска, рассказали российские врачи и профессора, передает РИА Новости.
Риск возникновения тромбозов есть у более 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию. Об этом сообщил профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазли Атауллаханов.

"Кругом блокпосты": турист описал ситуацию в Марокко

Создатель и руководитель туристического клуба «Волчица» Дмитрий Алёшкин, объехавший 160 стран, опубликовал в Фейсбуке памятку для туристов о ситуации в Марокко.
«Ночью на улицу выйти нельзя, пустыня закрыта, в океане не купаться, на улицах ни одного туриста, цены выросли раза в два – Марокко сильно изменилось», – предупреждает Дмитрий. Учитывая, что Марокко принимает гостей из России, с разрешения автора редакция делится его материалом с читателями HotLine.travel.
Коронавирус,РИА Новости,Lenta.ru,
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