Хроники коронавируса: ученые разработали новое лекарство

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Исследователи Университета Сан-Паулу выявили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

По данным издания, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. Далее он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.

Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата, как для предотвращения COVID-19, так и для лечения людей, уже столкнувшихся с воздействием вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.

В данный момент лекарства на основе пептидов проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.

Ученые выяснили, что среди людей есть так называемые «супердегустаторы» (англ. supertasters) более неуязвимые к заражению коронавирусом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Так, в исследовании участвовали 1935 здоровых человек, у которых проверились способности ощущать вкусовые качества. При этом у 266 добровольцев позже выявили SARS-CoV-2.

Lenta.ru

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