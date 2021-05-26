Врачи рассказали об опасных тромбозах после COVID-19

После COVID-19 у пациентов могут возникнуть смертельно опасные тромбозы. О людях, которые входят в группу риска, рассказали российские врачи и профессора, передает РИА Новости

Риск возникновения тромбозов есть у более 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию. Об этом сообщил профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазли Атауллаханов.

Кроме того, в группе риска по тромбозам те, кто попал в стационар с COVID-19 и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией, уточнил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Царенко.

Атауллаханов объяснил, что образование тромбов нормальный процесс, который защищает организм от потери крови, но тяжелые последствия наступают, когда происходит сбой. «Половина инсультов — это кровотечение в мозг после того, как лопнул сосудик и система не смогла его быстро отремонтировать», — сказал он.