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Ученые выявили разновидность коронавируса неизвестного происхождения

Мира Маркина
2 часа назад
Исследователи Университета Сан-Паулу выявили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
Ученые выявили разновидность коронавируса неизвестного происхождения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным издания, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. Далее он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.
«Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно»,
– подчеркнули в газете.
Новый вариант Р4 имеет общее происхождение с бразильскими вариантами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.
По словам Араужу Жуниора, сейчас в стране важно признать существование нового штамма коронавируса, поскольку он быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо число вакцинированных от коронавируса россиян.
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