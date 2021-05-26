Ученые выявили разновидность коронавируса неизвестного происхождения

Исследователи Университета Сан-Паулу выявили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

По данным издания, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. Далее он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.

«Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно»,

– подчеркнули в газете.

Новый вариант Р4 имеет общее происхождение с бразильскими вариантами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.